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ОБСЕ: Боевики угрожали наблюдателям на Донбассе пулеметом
26.10.2017 10:30

ОБСЕ: Боевики угрожали наблюдателям на Донбассе пулеметом

Представители незаконных вооруженных формирований угрожали наблюдателям Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ 12,7-мм пулеметом. Об этом сообщили в пресс-службе СММ.

По полученным данным, инцидент произошел в среду, 25 октября, около 10:00. Патруль СММ, состоявший из двух бронированных автомобилей и шести человек, в 10:00 был остановлен вооруженными людьми на блокпосту вблизи оккупированного населенного пункта Верхнеширокивское. Когда патруль ждал возможности проехать через блокпост, наблюдатели ОБСЕ заметили частично прикрыт тяжелый 12,7-мм пулемет в 10 метрах.

"Через несколько минут два человека в военной форме подошли к тяжелому пулемету, перезарядили боеприпасы и направили его непосредственно на первый патрульный автомобиль СММ", - говорится в сообщении.

Затем боевики прицепили пулемет к микроавтобусу Ford Transit, подъехали ближе и привели прицел на патруль из 3-метрового расстояния.

"СММ ОБСЕ оставило место в 10:16, продолжив, как и планировалось, движение вглубь неконтролируемой правительством Украины территории. СММ проинформировала об инциденте Совместный центр контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения", - говорится в сообщении.

Как сообщал MIGnews.com.ua, беспилотник СММ ОБСЕ подвергся обстрелу в оккупированном Донецке.

Теги материала: ОБСЕ, Донбасс, боевики, наблюдатели, угроза
Новости СМИ2
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