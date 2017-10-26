В киевском общежитии для переселенцев произошел пожар

MIGnews.com.ua

В ночь на четверг, 26 октября, в Киеве горело общежитие для переселенцев, в результате чего у здания обрушилась крыша, люди пережидают происшествие под дождем на улице.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила активистка Анна Синькова.

"Уже около часа горит дом на Обуховской, 60 пожарных валом, но пожар они не тушат. Говорят "нет давления". В здании уже обвалилась крыша. Люди мокнут под дождем на холоде на улице", - сообщила активистка.

Синькова добавляет, что у спасателей были другие отговорки позавчера, когда они отказались помогать людям в Святошинском суде.

"Вот что бывает, когда отдавать МЧС во руководство МВД. "Сами палым, сами гасим" называется ....", - добавляет активистка.

Также Синькова передает слова жены добровольца, которая была в общежитии во время пожара.

"...если бы некоторые наши переселенцы в то время спали, как и все другие, то мы все, и старик, и маленький наш сын, мы все бы сгорели заживо".