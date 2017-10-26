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Ляшко про взрыв на Соломенке: Вторым погибшим в результате теракта в Киеве был капитан полиции
26.10.2017 09:59

Ляшко про взрыв на Соломенке: Вторым погибшим в результате теракта в Киеве был капитан полиции

Народный депутат Олег Ляшко на своей странице в Facebook сообщил, что вторым погибшим в результате взрыва в Соломенском районе Киева, в результате которого пострадал народный депутат Игорь Мосийчук, был капитан полиции, живший в соседнем подъезде от места происшествия. 

"Мне сообщили, что от тяжелых ранений, полученных в результате теракта, умерли двое полицейских Руслан Кушнир - охранник Игоря Мосийчука и 36-летний Михаил Мормель, капитан полиции, живший в соседнем подъезде", - написал нардеп.

Также он сообщил и о состоянии еще одного пострадавшего - политолога Виталия Балы.

"Виталия Балу успешно прооперировали, он, слава богу, жив", - добавил Ляшко.


Как сообщал MIGnews.com.ua, в Соломенском районе произошел взрыв, в результате которого пострадали народный депутат Игорь Мосийчук, политолог Виталий Бала и погибли два человека: охранник Мосийчука и прохожий.

"Только что на выходе с телеканала "Эспрессо" произошел террористический акт. По предварительной информации в момент выхода из помещения телеканала был взорван припаркованный там мотоцикл с установленным на нем взрывным устройством", - написал Антон Геращенко.

Теги материала: Олег Ляшко, взрыв, теракт, Киев, Игорь Мосийчук
Новости СМИ2
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