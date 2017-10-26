В Киеве в результате направленного взрыва пострадали Мосийчук, Бала и погибли двое человек

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В среду ночью, 25 октября, в Соломенском районе произошел взрыв, в результате которого пострадали народный депутат Игорь Мосийчук, политолог Виталий Бала и погибли двое человек: охранник Мосийчука и прохожий, передает NewsOne.

Изначально информацию о происшествии предоставил советник главы МВД Антон Геращенко на своей странице в Facebook.

"Только что на выходе из телеканала "Эспрессо" произошел террористический акт. По предварительной информации в момент выхода из помещения телеканала был взорван припаркованный там мотоцикл с установленным на нем взрывным устройством" - написал Геращенко.

Также глава МВД поделился подробностями произошедшего и анализом событий.

"В жилых домах вокруг выбиты стекла. Судя по этому мощность взрыва былое не менее 1 килограмма в тротиловом эквиваленте.

На месте работает специалисты по разминированию, сотрудники службы по чрезвычайным ситуациям, следственно оперативная группа.

Одна из версий следствия, в числе прочих - действия российских спецслужб по дестабилизации общественно политической ситуации на фоне акций протеста.

Ранее такая же участь постигла журналиста Павла Шеремета, сотрудника ГУР МО Максима Шаповала, полковника контрразведки Юрия Возного, подполковника Александра Хараберюша" - заявил Геращенко.

По словам правоохранителей, следственные действия все еще продолжают на месте преступления. Также известно, что с места совершенного преступления по состоянию на 7:30 26 октября уже убрали главные признаки правонарушения - пострадавшие от взрыва автомобиль и скутер.

"На улице Адама Мицкевича пребывают около 20 правоохранителей, которые время от времени патрулируют территорию, где произошел теракт. Никого из журналистов и прохожих не подпускают к месту преступления ближе, чем на расстояние нескольких десятков метров", - отметила корреспондент.

Позднее взрыв в Киеве квалифицировали как теракт, расследование будет вести СБУ. Об этом информирует МВД Украины на странице в Facebook.

"Инцидент произошел 25 октября в Соломенском районе города Киева. В результате взрыва пострадали пять человек, один из которых погиб. Открыто уголовное производство по статье 258 Уголовного кодекса Украины - террористический акт", - говорится в сообщении ведомства.

В комментарии телеканалу NewsOne лидер Радикальной партии Олег Ляшко сообщил, что виноватыми во взрыве могут оказаться оппоненты Радикальной партии, а не специальные службы Российской Федерации.

Однако, советник министра внутренних дел Иван Варченко выразил мнение, что Российские спецслужбы причастны к взрыву. Такую же версию поддержал советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк.

"Именно такая дерзость и может свидетельствовать о причастности российских спецслужб. Так это достаточно спланированный и профессионально исполненный террористический акт именно со стороны российских спецслужб. Только такие показательные и циничные убийства - это один из профессиональных почерков", - сказал он.

Сообщается, что взрывчатка была заложена в мотоцикл, который стоял рядом с машиной Игоря Мосийчука.

Мосийчук в результате взрыва в Соломенском районе Киева получил перелом руки и много осколочных ранений. "Игорь Мосийчук лежит на операционном столе. Проходит операцию. Состояние стабильное. У него переломана рука и много осколочных ранений", - написал нардеп Евгений Дейдей.

Пресс-служба Мосийчука сообщила также, что нардеп успешно перенес операцию. Врачи оценивают его состояние как средней тяжести.

Отмечается, что нардепа перевели в реанимационную палату и он уже пришел в себя.

Мосийчук передал для публикации свое заявление, в котором заверил, что заказчики покушения на него находятся в Российской Федерации.

"Я считаю, что заказчики сидят в Москве. Исполнители − киевские. Не исключено, что агентура в патриотической среде. Это первое покушение на государственного деятеля такого уровня в Украине", − подчеркнул пострадавший депутат.

О своем состоянии Мосийчук сообщил, что у него "поражена правая сторона".

"Операция прошла успешно. По периметру больницы выставлена охрана. Спасибо всем, кто беспокоился", − информировал нардеп.

Ко всему пострадавший нардеп отметил, что остался жив только благодаря погибшему охраннику Руслану и выразил соболезнования его семье.