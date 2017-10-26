Штаб АТО: Боевики обстреляли из минометов жилой сектор

MIGnews.com.ua

За среду, 25 октября, обстановка на Донбассе оставалась напряженной, однако контролируемой Вооруженными Силами Украины, передает пресс-центр АТО.

"Демонстрируя огневое присутствие на линии разграничения, противник продолжал обстреливать наши позиции, одиночно применяя запрещенное вооружение", - говорится в сообщении.

Сообщается, что ночью, неподалеку от Троицкого боевики сначала били по укреплениям сил АТО из минометов калибра 120 миллиметров. А около 23 часов вблизи этого же поселка выпустили 20 снарядов из реактивной системы залпового огня.

Также известно, что вечером боевики, в очередной раз, подвергая опасности гражданское население, обстреляли из 120-миллиметровых минометов жилой сектор поселка Водяное.

На донецком направлении под гранатометным огнем пророссийских наемников оказались украинские позиции на подступах к Авдеевке и на шахте Бутовка.

Из этого же оружия боевики вели огонь вблизи Крымского, что на луганском направлении.

"В целом за прошедшие сутки незаконные вооруженные формирования 15 раз нарушили перемирие. В ответ украинские бойцы 9 раз применяли оружие, заставляя врага придерживаться режима тишины. В результате боевых действий получил ранения один военнослужащий", - отметили в штабе АТО.