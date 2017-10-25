НАПК намерено проверить декларацию Ляшко из-за его выигрыша в лотерею

MIGnews.com.ua

В среду, 25 октября, Национальное агентство по предупреждению коррупции проверит декларацию народного депутата и лидера Радикальной партии Олега Ляшко, сообщили в пресс-службе НАПК.

"Учитывая общественный резонанс в отношении субъекта декларирования - народного депутата Украины Олега Ляшко, согласно закону, Национальное агентство отмечает, что проведет соответствующую проверку предоставленного субъектом декларирования сообщения о существенных изменениях в имущественном состоянии", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что НАПК обещает принять соответствующие меры в случае выявления нарушений.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, руководитель Радикальной партии, народный депутат Украины Олег Ляшко выиграл более 570 тысяч гривен в лотерею.

В сообщении о существенном изменении имущественного состояния, которое он подал в Единый государственный реестр деклараций во вторник, 24 октября, указано, что народный депутат выиграл три раза: 283 тысячи 560 гривен, 134 тысячи и 153 тысячи 485 гривен. Общая сумма выигрыша Ляшко составила 571 тысячу 45 гривен.