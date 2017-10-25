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Штаб АТО: Боевики применили в Водяном 82-мм минометы
25.10.2017 18:50

Штаб АТО: Боевики применили в Водяном 82-мм минометы

Ситуация в зоне проведения антитеррористической операции на востоке Украины в среду, 25 октября, оставалась напряженной. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook.

По полученным данным, боевики постоянно обстреливали украинские позиции на донецком и приморском направлениях, используя при этом минометы.

"В первой половине дня противник был из крупнокалиберных пулеметов в Гнутово и Лебединском. В Водяном боевики применили 82-мм минометы", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что на донецком направлении вблизи Песок стреляли из гранатометов.

"Неспокойно было и на окраинах Авдеевки. Здесь противник применял пулеметы и стрелковое оружие, - говорится в сообщении. - Украинские военные жестко ответили врагу с пехотного вооружения. В результате этого противостояния ранение получил украинский боец".

Стоит отметить, что в течение всего дня силы АТО отвечали почти на все вооруженные провокации симметричным огнем и жестко подавляли активность противника.

Как сообщал MIGnews.com.ua, беспилотник СММ ОБСЕ подвергся обстрелу в оккупированном Донецке.

Теги материала: АТО, Донбасс, боевики, украинские военные
Новости СМИ2
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