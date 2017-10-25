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Смертельное ДТП в Харькове: врачи рассказали о состоянии беременной пострадавшей
25.10.2017 16:59

Смертельное ДТП в Харькове: врачи рассказали о состоянии беременной пострадавшей

Беременная девушка, пострадавшая в жутком дорожно-транспортном происшествии в Харькове в среду, 18 октября, находится в состоянии медикаментозного сна, пишет NewsRoom.

Заместитель главного врача по медчасти Харьковской областной клинической больницы Владимир Ярош, пострадавшая обеспечена необходимыми препаратами, некоторые из них приобретались за счет пожертвований частных лиц. По словам медика, девушку постоянно навещают супруг, близкие и родственники.

"Пациентка находится в медикаментозном сне, у нее травмы таза и головы. Сейчас она спит, двигаться ей нельзя, чтобы никак не навредить беременности. Травма головы вызывает нервное возбуждение", - сообщил Ярош.

При этом врач опроверг появившуюся в СМИ информацию о том, что медики планируют провести кесарево сечение.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, второй участник резонансного ДТП на улице Сумской в Харькове - водитель автомобиля Volkswagen Touareg 49-летний Геннадий Дронов сейчас проходит курс лечения в больнице.

Теги материала: Харьков, ДТП, беременность, медики
Новости СМИ2
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