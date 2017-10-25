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В Беларуси на границе задержали украинца
25.10.2017 16:34

В Беларуси на границе задержали украинца

Белорусские пограничники задержали гражданина Украины, которому запрещен въезд в страну. Соответствующее сообщение было обнародовано на официальной странице Государственного пограничного комитета в Facebook.

"Пинские пограничники выявили гражданина Украины, которому запрещен въезд в Беларусь. В пункте пропуска "Верхний Теребежов" 24 октября при оформлении на выезд из Беларуси в Украину в ходе пограничного контроля был выявлен гражданин Украины. 44-летний житель Тернопольской области находится в списках лиц, въезд которым в Беларусь запрещен или нежелателен", - говорится в сообщении.
По полученным данным, украинец транзитом через Беларусь следовал в Россию.

Стоит отметить, что в 2013 году этого гражданина Украины депортировали из Беларуси. При этом ему на пять лет запретили въезжать на белорусскую территорию.

"Однако он проигнорировал данное решение и вновь отправился на белорусскую территорию", - подчеркнули белорусские пограничники.

Сообщается. что в отношении задержанного возбудили уголовное дело по ст. 371-2 Уголовного кодекса Беларуси. Ему грозит до трех лет лишения свободы.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, пограничники Бердянского отряда задержали на границе с оккупированным Крымом гражданку Украины, которая находится в розыске.

Теги материала: Беларусь, пограничники, украинец, задержание
Новости СМИ2
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