В Беларуси на границе задержали украинца

MIGnews.com.ua

Белорусские пограничники задержали гражданина Украины, которому запрещен въезд в страну. Соответствующее сообщение было обнародовано на официальной странице Государственного пограничного комитета в Facebook.

"Пинские пограничники выявили гражданина Украины, которому запрещен въезд в Беларусь. В пункте пропуска "Верхний Теребежов" 24 октября при оформлении на выезд из Беларуси в Украину в ходе пограничного контроля был выявлен гражданин Украины. 44-летний житель Тернопольской области находится в списках лиц, въезд которым в Беларусь запрещен или нежелателен", - говорится в сообщении.

По полученным данным, украинец транзитом через Беларусь следовал в Россию.

Стоит отметить, что в 2013 году этого гражданина Украины депортировали из Беларуси. При этом ему на пять лет запретили въезжать на белорусскую территорию.

"Однако он проигнорировал данное решение и вновь отправился на белорусскую территорию", - подчеркнули белорусские пограничники.

Сообщается. что в отношении задержанного возбудили уголовное дело по ст. 371-2 Уголовного кодекса Беларуси. Ему грозит до трех лет лишения свободы.