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Пираты в Нигерии похитили шестерых членов экипажа судна, среди которых находится украинец
25.10.2017 16:18

Пираты в Нигерии похитили шестерых членов экипажа судна, среди которых находится украинец

Представитель Департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Василий Кирилич рассказал, что в территориальных водах Нигерии пираты похитили шестерых членов экипажа немецкого контейнерного судна, среди которых был украинец, передает BBC.

По словам Кирилича, информацию о похищении гражданина Украины получили от генконсульства в Гамбурге, которое ссылается на немецкого судовладельца. Также он отметил, что украинские дипломаты в и представители компании выясняют местонахождение членов экипажа.

Известно, что до этого благотворительная организация "Фонд помощи морякам "Ассоль" распространила информацию о том, что украинский моряк попал в плен нигерийских пиратов. Сообщается, что в плен также попали четыре филиппинца и гражданин Венгрии.

Как сообщал MIGnews.com.uа, в Одессу прибыли два бронированных артиллерийских катера для ВМС Украины.

 

Теги материала: пираты, Нигерия, захват, моряк
Новости СМИ2
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