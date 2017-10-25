Пираты в Нигерии похитили шестерых членов экипажа судна, среди которых находится украинец

MIGnews.com.ua

Представитель Департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Василий Кирилич рассказал, что в территориальных водах Нигерии пираты похитили шестерых членов экипажа немецкого контейнерного судна, среди которых был украинец, передает BBC .

По словам Кирилича, информацию о похищении гражданина Украины получили от генконсульства в Гамбурге, которое ссылается на немецкого судовладельца. Также он отметил, что украинские дипломаты в и представители компании выясняют местонахождение членов экипажа.

Известно, что до этого благотворительная организация "Фонд помощи морякам "Ассоль" распространила информацию о том, что украинский моряк попал в плен нигерийских пиратов. Сообщается, что в плен также попали четыре филиппинца и гражданин Венгрии.