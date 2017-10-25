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В Одессе задержали мужчину, торговавшего оружием через интернет
25.10.2017 15:15

В Одессе задержали мужчину, торговавшего оружием через интернет  Фоторепортаж

Сотрудники Службы безопасности Украины ликвидировали в Одессе сеть сбыта контрабандного огнестрельного оружия. Соответствующее заявление сделали в СБУ.

По данным спецслужбы, торговцем оружием оказался житель Одессы. Он поставлял вооружение иностранного производства в различные регионы Украины. Злоумышленник через интернет находил покупателей и отправлял им оружие по почте после получения полной предоплаты.

Стоит отметить, что правоохранители задокументировали факты незаконного сбыта стрелкового оружия в Одесской, Николаевской и Херсонской областях.

Задержали злоумышленника на почте при попытке отправить посылкой пистолет с лазерным прицелом. После проведенных обысков дому у мужчины были изъяты еще два пистолета, больше сотни патронов различного калибра и гранату.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, сотрудники правоохранительных органов изъяли у жителя Чернигова арсенал боеприпасов.

Теги материала: СБУ, Одесса, оружие, поставки
Новости СМИ2
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