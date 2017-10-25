Facebook Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   28.10
Главная - Происшествия
В Виннице на пешеходном переходе сбили двух девушек
25.10.2017 14:45

В Виннице на пешеходном переходе сбили двух девушек  Фоторепортаж

Микроавтобус сбил двух девушек на пешеходном переходе в Виннице. Об инциденте проинформировали в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Винницкой области.

По данным правоохранителей, инцидент произошел во вторник утром, 24 октября.

"24 октября в Виннице произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали две 17-летние винничанки. 47-летний водитель автомобиля Volkswagen Т4 совершил наезд на девушек, когда они пересекали дорогу", - говорится в сообщении.

По полученным данным, пострадавшим по 17 лет. Они пересекали дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

"В результате наезда автомобиля пешеходы с телесными повреждения были доставлены в больницу. После оказания медицинской помощи одна из девушек была отпущена домой, другая - госпитализирована. Полиция выясняет все обстоятельства ДТП, назначен ряд экспертиз", - рассказали в полиции.

Стоит отметить, что по данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами, повлекшее средней тяжести телесное повреждение).

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, автомобиль патрульной полиции Toyota Prius наехал на пешехода в Киеве. 

Теги материала: Винница, авария, пострадавшие, переход
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [15] всего оценили 3
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

Во Львовской области рейсовый автобус попал в ДТП: есть пострадавшие
Важное
Во Львовской области рейсовый автобус попал в ДТП: есть пострадавшие
Под Донецком произошла случайная утечка аммиака
Важное
Под Донецком произошла случайная утечка аммиака  Фоторепортаж
В Винницкой области во время уроков загорелась школа
Важное
В Винницкой области во время уроков загорелась школа  Фоторепортаж
В Киеве на пешеходном переходе сбили женщину
Важное
В Киеве на пешеходном переходе сбили женщину  Фоторепортаж
Подросток с топором напал на прохожих в Швейцарии
Важное
Подросток с топором напал на прохожих в Швейцарии
В Киеве перевернулся грузовик после столкновения с маршруткой
Важное
В Киеве перевернулся грузовик после столкновения с маршруткой  Фоторепортаж

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

Савченко посоветовала Зеленскому баллотироваться в президенты
Эксклюзив  Савченко посоветовала Зеленскому баллотироваться в президенты
25.10.2017
Глава Закарпатской ОГА заявил, что у митинга под ВРУ нет перспектив
Эксклюзив  Глава Закарпатской ОГА заявил, что у митинга под ВРУ нет перспектив
24.10.2017
Литвин считает, что из-за закона о реинтеграции Донбасса в зоне АТО обострится ситуация
Эксклюзив  Литвин считает, что из-за закона о реинтеграции Донбасса в зоне АТО обострится ситуация
23.10.2017
Шевченко рассказал о своих политических планах
Эксклюзив  Шевченко рассказал о своих политических планах
23.10.2017

Спецтемы

Вопрос дня

Чего было больше за годы независимости?
Результаты
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2017 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 27.7000 28.1000
EUR 29.0000 29.7000
RUR 0.4400 0.4800
BTC 859.1005 949.5321
Яндекс.Метрика