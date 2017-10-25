В Виннице на пешеходном переходе сбили двух девушек

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Микроавтобус сбил двух девушек на пешеходном переходе в Виннице. Об инциденте проинформировали в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Винницкой области.

По данным правоохранителей, инцидент произошел во вторник утром, 24 октября.

"24 октября в Виннице произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали две 17-летние винничанки. 47-летний водитель автомобиля Volkswagen Т4 совершил наезд на девушек, когда они пересекали дорогу", - говорится в сообщении.

По полученным данным, пострадавшим по 17 лет. Они пересекали дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

"В результате наезда автомобиля пешеходы с телесными повреждения были доставлены в больницу. После оказания медицинской помощи одна из девушек была отпущена домой, другая - госпитализирована. Полиция выясняет все обстоятельства ДТП, назначен ряд экспертиз", - рассказали в полиции.

Стоит отметить, что по данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами, повлекшее средней тяжести телесное повреждение).