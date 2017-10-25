В Волынской области браконьер застрелил мужчину

В Волынской области 43-летний мужчина был убит во время незаконной охоты. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Волынской области.

По полученным данным, трагедия произошла в поселке Орищи. Правоохранители отмечают, что убийство произошло по неосторожности.

"60-летний житель вместе со знакомым приехали к 43-летнему товарищу в село Орищи Иваничивского района, с целью поймать дичь. Около 23:00 житель шел вместе с двумя товарищами по полю, держа в руке свой охотничий нарезной карабин. Человек зацепился за пашню и, падая, рефлекторно поднял карабин дулом вверх. Во время падения раздался выстрел, смертельно ранив в голову 43-летнего жителя Иваничевского района", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что местные СМИ отмечают незаконность охоты. По факту убийства открыто уголовное производство по статье об убийстве по неосторожности.