Во Львовской области рейсовый автобус попал в ДТП: есть пострадавшие

MIGnews.com.ua

Рейсовый автобус попал в дорожно-транспортное происшествие во Львовской области во вторник вечером, 24 октября 2017 года. Об этом сообщил в пресс-службе Главного управления Национальной полиции во Львовской области.

По полученным данным, автобус столкнулся с легковым автомобилем. В результате аварии пострадали два человека.

"В Сколевском районе легковушка столкнулась с рейсовым автобусом. В результате ДТП двое водителей госпитализированы с телесными повреждениями", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что авария произошла около в 18:45 на автодороге Киев-Чоп в селе Тухолька - водитель автомобиля Skoda Octavia не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автобусом.

"В результате аварии водитель "Шкоды" госпитализирован в реанимационное отделение с диагнозом "открытая черепно-мозговая травма, перелом свода черепа и ушиб головного мозга". Водитель автобуса госпитализирован в хирургическое отделение, диагноз - "убойные ссадины левой голени, ушиб переносицы", - говорится в сообщении.