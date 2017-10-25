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Во Львовской области рейсовый автобус попал в ДТП: есть пострадавшие
25.10.2017 13:32

Во Львовской области рейсовый автобус попал в ДТП: есть пострадавшие

Рейсовый автобус попал в дорожно-транспортное происшествие во Львовской области во вторник вечером, 24 октября 2017 года. Об этом сообщил в пресс-службе Главного управления Национальной полиции во Львовской области.

По полученным данным, автобус столкнулся с легковым автомобилем. В результате аварии пострадали два человека.

"В Сколевском районе легковушка столкнулась с рейсовым автобусом. В результате ДТП двое водителей госпитализированы с телесными повреждениями", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что авария произошла около в 18:45 на автодороге Киев-Чоп в селе Тухолька - водитель автомобиля Skoda Octavia не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автобусом.

"В результате аварии водитель "Шкоды" госпитализирован в реанимационное отделение с диагнозом "открытая черепно-мозговая травма, перелом свода черепа и ушиб головного мозга". Водитель автобуса госпитализирован в хирургическое отделение, диагноз - "убойные ссадины левой голени, ушиб переносицы", - говорится в сообщении.

 

Теги материала: ДТП, автобус, пострадавшие
Новости СМИ2
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