Во Львовской области рейсовый автобус попал в ДТП: есть пострадавшие

Рейсовый автобус попал в дорожно-транспортное происшествие во Львовской области во вторник вечером, 24 октября 2017 года. Об этом сообщил в пресс-службе Главного управления Национальной полиции во Львовской области.
По полученным данным, автобус столкнулся с легковым автомобилем. В результате аварии пострадали два человека.
"В Сколевском районе легковушка столкнулась с рейсовым автобусом. В результате ДТП двое водителей госпитализированы с телесными повреждениями", - говорится в сообщении.
Стоит отметить, что авария произошла около в 18:45 на автодороге Киев-Чоп в селе Тухолька - водитель автомобиля Skoda Octavia не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автобусом.
"В результате аварии водитель "Шкоды" госпитализирован в реанимационное отделение с диагнозом "открытая черепно-мозговая травма, перелом свода черепа и ушиб головного мозга". Водитель автобуса госпитализирован в хирургическое отделение, диагноз - "убойные ссадины левой голени, ушиб переносицы", - говорится в сообщении.