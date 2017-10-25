В Киевской области произошел масштабный пожар в школе

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Масштабный пожар в детской юношеской спортивной школе начался в населенном пункте Згуровка Киевской области. Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Возгорание началось в среду, 25 октября, приблизительно в 7:59 на улице Лесная, 1. В момент возникновения пожара детей в школе не было.

После прибытия на место спасатели выяснили, что загорелась крыша и помещения второго этажа на площади 100 квадратных метров. В 8:41 произошло разрушение крыши, перекрытия и частично стен второго этажа здания.

Пожар тушили снаружи в связи с угрозой личному составу пожарно-спасательных подразделений.

Возгорание локализовали в 9:55 на площади 400 квадратных метров. Ликвидацией занимаются 36 человек личного состава и восемь единиц техники.