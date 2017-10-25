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Боевики обстреляли беспилотник миссии ОБСЕ в оккупированном Донецке
25.10.2017 11:50

Боевики обстреляли беспилотник миссии ОБСЕ в оккупированном Донецке

Беспилотник Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе подвергся обстрелу во временно оккупированном Донецке. Об этом сообщается в отчете миссии.

"Утром 23 октября, находясь на улице Кобринская в микрорайоне Трудовская Петровского района подконтрольного "ДНР" Донецка (15 км к юго-западу от центра города), члены патруля миссии слышали четыре-пять очередей из стрелкового оружия в 50-100 м восточнее своей позиции - в том районе, где они совершали полет беспилотного летательного мини-аппарата ", - говорится в сообщении.

После инцидента члены миссии приняли решение не проводить еще один полет беспилотника.

"По оценке команды СММ, выстрелы были произведены по БПЛА, который наблюдатели приземлили. Миссия сообщала Совместному центру по контролю и координации о полете за один час, а также о своих намерениях осуществить дополнительный полет. Наблюдатели решили не совершать второй полет БПЛА", - добавили в СММ ОБСЕ.

Как сообщал MIGnews.com.ua, новые позиции представителей незаконных вооруженных формирований были обнаружены беспилотником ОБСЕ в районе оккупированного поселка Васильевка.

Теги материала: АТО, Донецк, ОБСЕ, СММ, обстрел, беспилотник, боевики
Новости СМИ2
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