В Киеве на парковке обстреляли автомобили

MIGnews.com.ua

В Оболонском районе Киева неизвестные обстреляли автомобили. Соответствующее сообщение было обнародовано на странице сообщества "Громадська варта на Оболоні" в Facebook.

По полученным данным, инцидент произошел на улице Тимошенко, 1. Стреляли из жилого дома, предположительно с верхних этажей. В результате инцидента были повреждены несколько автомобилей, которые стояли на парковке.

"Внимание жителей по улице Тимошенко, 1! Будьте предельно осторожны, стреляли с верхних этажей, предположительно 7 парадное (6, 8 не исключают). Повреждены две машины (возможно, и больше)", - говорится в сообщении.