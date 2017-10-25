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В Запорожье полиция задержала преступную группу, похитившую мужчину
25.10.2017 11:38

В Запорожье полиция задержала преступную группу, похитившую мужчину

Полиция Запорожья обезвредила группу, в состав которой входили 12 человек, похитивших мужчину. Об этом сообщил руководитель Главного управления Национальной полиции в Запорожской области Олег Золотоноша на своей странице в Facebook.

"Отважный Уголовный розыск! Отважные мужчины, во главе с начальником Шевченковского отдела Бедило Андреем, получили вызов о том, что трое в масках похитили человека - затолкали в багажник и увезли", - говорится в сообщении.

Золотоноша добавил, что в Запорожье был введен план "Перехват". Также сотрудники правоохранительных органов обезвредили группу из 12 человек и освободили похищенного мужчину.

Как сообщал MIGnews.com.ua, Оболонский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста для 20-летней женщины, которую подозревают в похищении младенца.

Теги материала: Запорожье, полиция, задержание, похищение
Новости СМИ2
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