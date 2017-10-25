В Запорожье полиция задержала преступную группу, похитившую мужчину

MIGnews.com.ua

Полиция Запорожья обезвредила группу, в состав которой входили 12 человек, похитивших мужчину. Об этом сообщил руководитель Главного управления Национальной полиции в Запорожской области Олег Золотоноша на своей странице в Facebook.

"Отважный Уголовный розыск! Отважные мужчины, во главе с начальником Шевченковского отдела Бедило Андреем, получили вызов о том, что трое в масках похитили человека - затолкали в багажник и увезли", - говорится в сообщении.

Золотоноша добавил, что в Запорожье был введен план "Перехват". Также сотрудники правоохранительных органов обезвредили группу из 12 человек и освободили похищенного мужчину.