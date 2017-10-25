Аваков: Правоохранители раскрыли более половины имущественных преступлений

MIGnews.com.ua

Сотрудники правоохранительных органов за девять месяцев 2017 года раскрыли 62% имущественных преступлений из числа всех зарегистрированных. Об этом сообщил глава Министерства внутренних дел Арсен Аваков, передает пресс-служба ведомства.

"За 9 месяцев правоохранители раскрыли 6624 кражи из квартир и 72 428 краж, а это, соответственно, на 49% и на 22% больше, чем в прошлом году", - сказал он.

Отмечается, что в 2016 году показатель раскрытых преступлений составлял 47%.

Аваков добавил, что в этом году наблюдается положительная тенденция уменьшения количества преступлений.

"Количество совершения разбойных нападений уменьшилось на 25%, количество грабежей на 35%, случаи краж на 19%, кражи из квартир на 11%", - подчеркнул он.