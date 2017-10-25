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СБУ задержала двух подполковников полиции на взятке в 540 тысяч гривен
25.10.2017 11:15

СБУ задержала двух подполковников полиции на взятке в 540 тысяч гривен  Видеорепортаж

Сотрудники Службы безопасности Украины поймали двух подполковников полиции в Днепре на взяточничестве. Об этом сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.

"Сотрудники СБУ совместно с военной прокуратурой разоблачили на взятке свыше полумиллиона гривен двух сотрудников полиции Днепропетровской области", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что правоохранители требовали 540 тысяч гривен от местного бизнесмена. Взамен они обещали снять арест с целостного имущественного комплекса.

Также сообщается, что сотрудники спецслужбы задержали в центре Днепра посредника во время получения всей суммы взятки. Подполковники были задержаны на рабочих местах.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, сотрудники правоохранительных органов Тернополя задержали на взятке двух налоговиков.

Теги материала: Днепр, СБУ, взятка, задержание
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