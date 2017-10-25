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Россия вырезала из отчета запись, свидетельствующую о взрыве в самолете Качиньского
25.10.2017 10:02

Россия вырезала из отчета запись, свидетельствующую о взрыве в самолете Качиньского

Члены предыдущей польской комиссии по расследованию Смоленской катастрофы вырезали момент чрезвычайного роста тепла, который зарегистрировал датчик температуры в самолете президента Леха Качиньского, по просьбе российской стороны. Об этом сообщает Onet.pl.

Запись регистратора, длившаяся 4,5 секунды, может свидетельствовать о том, что на борту Ту-154 произошел взрыв еще до удара самолета о землю.

"Резкий скачок температуры сложно рационально объяснить любыми другими причинами, чем взрыв, особенно когда он начал серию аварий, зарегистрированных на бортовых приборах. Эти аварии произошли тогда, когда зафиксировано последний сигнал системы TAWS (система предупреждения о приближении земли). Поэтому, резкое, непонятное повышение температуры было не следствием, а причиной остановки работы всех важнейших бортовых систем ТУ-154", - говорится в сообщении.

Россияне с самого начала заинтересовались параметрами польского "черного ящика" и посоветовали вырезать часть записи.

"Этот 4,5-секундный фрагмент с резким ростом температуры, который был удален по инициативе России, найден в материалах польской комиссии по расследованию авиакатастрофы", - добавили в сообщении.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, пресс-секретарь Национальной прокуратуры Польши Ева Бялик сообщила об эксгумации 38 жертвы Смоленской катастрофы.

Теги материала: Смоленск, катастрофа, самолет, отчет, запись, Россия
Новости СМИ2
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