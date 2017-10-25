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В Киеве автомобиль патрульной полиции сбил пешехода
25.10.2017 08:38

В Киеве автомобиль патрульной полиции сбил пешехода  Фоторепортаж

Автомобиль патрульной полиции Toyota Prius наехал на пешехода в Киеве. Об этом сообщает Эспрессо.

Дорожно-транспортное происшествие случилось в Голосеевском районе столицы.

Пока неизвестно, переходил ли человек дорогу на пешеходном переходе, и какой сигнал светофора горел в момент аварии. В настоящее время пострадавшего доставили в медицинское учреждение с тяжелыми травмами.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, в Киеве автомобиль марки Hyundai сбил женщину на пешеходном переходе. По полученным данным, дорожно-транспортное происшествие случилось на улице Васильковской.

Также напомним, что полиция проводит судебные экспертизы и другие следственные мероприятия, чтобы установить причины дорожно-транспортного происшествия, которое произошло перед Жулянским мостом в Киеве. Инцидент произошел на улице Большая кольцевая перед Жулянским мостом в направлении микрорайона Теремки.

Теги материала: Киев, ДТП, полиция, патрульные, автомобиль, пешеход, фото
Новости СМИ2
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