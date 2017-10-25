В Киеве автомобиль патрульной полиции сбил пешехода

Автомобиль патрульной полиции Toyota Prius наехал на пешехода в Киеве. Об этом сообщает Эспрессо.
Дорожно-транспортное происшествие случилось в Голосеевском районе столицы.
Пока неизвестно, переходил ли человек дорогу на пешеходном переходе, и какой сигнал светофора горел в момент аварии. В настоящее время пострадавшего доставили в медицинское учреждение с тяжелыми травмами.
Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, в Киеве автомобиль марки Hyundai сбил женщину на пешеходном переходе. По полученным данным, дорожно-транспортное происшествие случилось на улице Васильковской.
Также напомним, что полиция проводит судебные экспертизы и другие следственные мероприятия, чтобы установить причины дорожно-транспортного происшествия, которое произошло перед Жулянским мостом в Киеве. Инцидент произошел на улице Большая кольцевая перед Жулянским мостом в направлении микрорайона Теремки.