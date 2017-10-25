В Киеве автомобиль патрульной полиции сбил пешехода

MIGnews.com.ua

Автомобиль патрульной полиции Toyota Prius наехал на пешехода в Киеве. Об этом сообщает Эспрессо .

Дорожно-транспортное происшествие случилось в Голосеевском районе столицы.

Пока неизвестно, переходил ли человек дорогу на пешеходном переходе, и какой сигнал светофора горел в момент аварии. В настоящее время пострадавшего доставили в медицинское учреждение с тяжелыми травмами.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, в Киеве автомобиль марки Hyundai сбил женщину на пешеходном переходе . По полученным данным, дорожно-транспортное происшествие случилось на улице Васильковской.