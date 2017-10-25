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Штаб АТО: Боевики около четырех часов обстреливали Авдеевку
25.10.2017 08:18

Штаб АТО: Боевики около четырех часов обстреливали Авдеевку

Представители незаконных вооруженных формирований 15 раз нарушили перемирие в зоне проведения антитеррористической операции в течение прошедших суток, 24 октября. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook.

На приморском направлении боевики дважды обстреливали позиции военных Вооруженных сил Украины около Водяного из минометов 82 мм и один раз из противотанкового гранатомета после 18:00. Опорные пункты в районе Талаковки два раза попали под огонь из минометов калибра 82 мм и гранатометов.

На донецком направлении российско-оккупационные войска открывали огонь по позициям около Авдеевки из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, начиная с 19:30 и практически до полуночи. Из того же оружия боевики обстреливали опорные пункты в районе Зайцевого и Луганского. В результате обстрела один военнослужащий был ранен.

На луганском направлении незаконные вооруженные формирования открыли огонь по позициям у Трехизбенки из стрелкового оружия.

Военные Вооруженных сил Украины агрессивно и жестко отвечали почти на все провокации из пехотного вооружения.

В результате боевых действий погибли двое украинских военнослужащих, еще один получил ранения. Также из-за подрыва на неизвестных взрывчатых устройствах погибли двое военных, трое были ранены.

Как сообщал MIGnews.com.ua, активность представителей незаконных вооруженных формирований во вторник, 24 октября, в зоне конфликта на востоке Украины была незначительной.

Теги материала: АТО, Донбасс, ВСУ, обстрел, боевики
Новости СМИ2
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