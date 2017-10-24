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Глава киберполиции назвал вирус, который атаковал Украину
24.10.2017 20:07

Глава киберполиции назвал вирус, который атаковал Украину

Вирусом-шифровальщиком BadRabbit были атакованы объекты инфраструктуры Украины. Об этом заявил глава Департамента киберполиции Национальной полиции Украины Сергей Демедюк в интервью изданию Reuters.

По информации издания, когда журналисты спросили главу полиции о том, действительно ли украинские учреждения стали жертвой атаки BadRabbit - он дал ответ: "Да, это так".

Кроме того, Сергей Демедюк добавил, что вследствие хакерской атаки информационные системы Украины почти не пострадали.

Как сообщал MIGnews.com.uа, официальный веб-сайт Министерства инфраструктуры Украины временно прекратил свою работу из-за нескольких сообщений о росте возможной киберугрозы, которые были получены министерством. 

Позже стало известно Украине возможна новая волна хакерских атак на информационные ресурсы. Соответствующее заявление сделали в команде реагирования на компьютерные чрезвычайные события Украины CERT-UA Государственной службы специальной связи и защиты информации после кибератак на столичный метрополитен и Одесский аэропорт. 

Теги материала: атака, кибератака, хакер, хакеры, Украина, Полиция
Новости СМИ2
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