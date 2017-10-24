Глава киберполиции назвал вирус, который атаковал Украину

Вирусом-шифровальщиком BadRabbit были атакованы объекты инфраструктуры Украины. Об этом заявил глава Департамента киберполиции Национальной полиции Украины Сергей Демедюк в интервью изданию Reuters.
По информации издания, когда журналисты спросили главу полиции о том, действительно ли украинские учреждения стали жертвой атаки BadRabbit - он дал ответ: "Да, это так".
Кроме того, Сергей Демедюк добавил, что вследствие хакерской атаки информационные системы Украины почти не пострадали.
Как сообщал MIGnews.com.uа, официальный веб-сайт Министерства инфраструктуры Украины временно прекратил свою работу из-за нескольких сообщений о росте возможной киберугрозы, которые были получены министерством.
Позже стало известно Украине возможна новая волна хакерских атак на информационные ресурсы. Соответствующее заявление сделали в команде реагирования на компьютерные чрезвычайные события Украины CERT-UA Государственной службы специальной связи и защиты информации после кибератак на столичный метрополитен и Одесский аэропорт.