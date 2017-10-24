Глава киберполиции назвал вирус, который атаковал Украину

MIGnews.com.ua

Вирусом-шифровальщиком BadRabbit были атакованы объекты инфраструктуры Украины. Об этом заявил глава Департамента киберполиции Национальной полиции Украины Сергей Демедюк в интервью изданию Reuters .

По информации издания, когда журналисты спросили главу полиции о том, действительно ли украинские учреждения стали жертвой атаки BadRabbit - он дал ответ: "Да, это так".

Кроме того, Сергей Демедюк добавил, что вследствие хакерской атаки информационные системы Украины почти не пострадали.

Как сообщал MIGnews.com.uа, официальный веб-сайт Министерства инфраструктуры Украины временно прекратил свою работу из-за нескольких сообщений о росте возможной киберугрозы, которые были получены министерством.