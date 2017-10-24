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Под Донецком произошла случайная утечка аммиака
24.10.2017 19:03

Под Донецком произошла случайная утечка аммиака  Фоторепортаж

На территории Донецкой области во вторник, 24 октября, случилась утечка аммиака. Об аварии сообщила пресс-служба Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области.

"24 октября в 10:28 на телефон Службы спасения 101 поступило сообщение о том, что в г. Торецк Донецкой области, на улице Заводская, ощущается запах аммиака. По указанному адресу немедленно выехали дежурные подразделения 22-го Государственного пожарно-спасательного отряда", - рассказали в службе по чрезвычайным ситуациям.

В пресс-службе также подчеркнули, что спасателям удалось установить, что во время сноса пустого аммиакопровода около неработающего завода ПО "Холодок" работники срезали емкость, объем которой составлял более одного кубометра, а во время ее переноса сорвало вентиль, вследствие чего наружу распространились остатки аммиака. Отмечается, что уже в 14:30 сотрудники ГСЧС остановили утечку аммиака, поэтому в нынешний момент населению ничего не угрожает.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, взрыв в двухэтажном многоквартирном жилом доме произошел в городе Шепетовка Хмельницкой области. Предварительной причиной взрыва в квартире на втором этаже названа утечка бытового газа. 

Теги материала: утечка, аммиак, авария, Донецк, демонтаж, ГСЧС
Новости СМИ2
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