Штаб АТО: За день на Донбассе погибли четыре бойца, еще три были ранены

MIGnews.com.ua

Активность представителей незаконных вооруженных формирований во вторник, 24 октября, в зоне конфликта на востоке Украины была незначительной. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook.

"На донецком направлении противник применил автоматические гранатометы и пулеметы вблизи Верхнеторецка. Это же оружия боевики использовали во время обстрелов Водяного на Приморском направлении", - говорится в сообщении.

Также в штабе проинформировали об обстрелах позиций сил АТО близ Марьинки.

"На мариупольском направлении в результате противостояния двое украинских военных получили ранения несовместимые с жизнью. Еще два бойца были ранены в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве. Также двое военных погибли и один получил ранения в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве на донецком направлении", - сообщили в пресс-центре.