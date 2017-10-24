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Штаб АТО: За день на Донбассе погибли четыре бойца, еще три были ранены
24.10.2017 18:58

Штаб АТО: За день на Донбассе погибли четыре бойца, еще три были ранены

Активность представителей незаконных вооруженных формирований во вторник, 24 октября, в зоне конфликта на востоке Украины была незначительной. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook.

"На донецком направлении противник применил автоматические гранатометы и пулеметы вблизи Верхнеторецка. Это же оружия боевики использовали во время обстрелов Водяного на Приморском направлении", - говорится в сообщении.

Также в штабе проинформировали об обстрелах позиций сил АТО близ Марьинки.

"На мариупольском направлении в результате противостояния двое украинских военных получили ранения несовместимые с жизнью. Еще два бойца были ранены в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве. Также двое военных погибли и один получил ранения в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве на донецком направлении", - сообщили в пресс-центре.

Как сообщал MIGnews.com.ua, помощник генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Урсула Мюллер сообщила, что Донбасс становится одним из наиболее заминированных регионов в мире.

Теги материала: АТО, Донбасс, боевики, обстрелы, украинские военные, погибшие
Новости СМИ2
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