В центре Чернигова около остановки приземлился вертолет

MIGnews.com.ua

В городе Чернигов сотрудники прокуратуры расследуют незаконное приземление частного вертолета около конечной остановки общественных видов транспорта в микрорайоне Масаны. Об инциденте сообщила пресс-служба прокуратуры Чернигова на своем официальном сайте.

В прокуратуре отметили, что данный факт по делу нарушения правил безопасности движения воздушного транспорта был внесен в Единый реестр досудебных расследований.

Также представители пресс-службы рассказали, что 21 октября приватный вертолет приземлился на поле неподалеку конечной остановки троллейбусов, где взял на борт еще одного пассажира и отправился.

"По данному факту 23 октября начато уголовное производство по статье нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта. Санкция статьи предусматривает наказание в виде исправительных работ на срок до двух лет или ограничения свободы на срок до трех лет", - добавили в прокуратуре.