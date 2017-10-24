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В центре Чернигова около остановки приземлился вертолет
24.10.2017 18:38

В центре Чернигова около остановки приземлился вертолет

В городе Чернигов сотрудники прокуратуры расследуют незаконное приземление частного вертолета около конечной остановки общественных видов транспорта в микрорайоне Масаны. Об инциденте сообщила пресс-служба прокуратуры Чернигова на своем официальном сайте.

В прокуратуре отметили, что данный факт по делу нарушения правил безопасности движения воздушного транспорта был внесен в Единый реестр досудебных расследований.

Также представители пресс-службы рассказали, что 21 октября приватный вертолет приземлился на поле неподалеку конечной остановки троллейбусов, где взял на борт еще одного пассажира и отправился.

"По данному факту 23 октября начато уголовное производство по статье нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта. Санкция статьи предусматривает наказание в виде исправительных работ на срок до двух лет или ограничения свободы на срок до трех лет", - добавили в прокуратуре.

 

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, 21 октября, в центральном регионе Кении произошло падение вертолета с журналистами на борту в местное озеро Накуру, в результате чего погибли все пассажиры. 

Теги материала: прокуратура, вертолет., правонарушение, расследование
Новости СМИ2
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