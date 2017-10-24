В школе Ужгорода распылили газ: пострадали 11 детей

MIGnews.com.ua

Одиннадцать учеников ужгородской школы оказались в больнице после распространения в помещении учебного заведения неизвестного газообразного вещества. Соответствующее сообщение было обнародовано официальном сайте Ужгородского городского совета.

По полученным данным, из-за произошедшего ва школе приостановили занятия.

"Во вторник около 11:00 было обнаружено распространение неизвестного газообразного вещества на первом этаже здания школы. Характерный запах быстро распространялся на верхние этажи. Немедленно были эвакуированы ученики и персонал, оповещены полиция, спасатели, медики и газовая служба", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что жалующихся на ухудшение самочувствия учеников забрали в городскую детскую больницу. В настоящее время в больнице находятся 11 детей. Они жалуются на першение в горле, головокружение, тошноту и потемнение в глазах. Трое пострадавших находятся в палате интенсивной терапии.

По словам медиков, жизни детей ничего не угрожает.

Сейчас в учебном заведении проводятся следственные действия. По предварительным данным, кто-то распылил содержимое газового баллончика.