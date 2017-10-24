В школе Ужгорода распылили газ: пострадали 11 детей

Одиннадцать учеников ужгородской школы оказались в больнице после распространения в помещении учебного заведения неизвестного газообразного вещества. Соответствующее сообщение было обнародовано официальном сайте Ужгородского городского совета.
По полученным данным, из-за произошедшего ва школе приостановили занятия.
"Во вторник около 11:00 было обнаружено распространение неизвестного газообразного вещества на первом этаже здания школы. Характерный запах быстро распространялся на верхние этажи. Немедленно были эвакуированы ученики и персонал, оповещены полиция, спасатели, медики и газовая служба", - говорится в сообщении.
Стоит отметить, что жалующихся на ухудшение самочувствия учеников забрали в городскую детскую больницу. В настоящее время в больнице находятся 11 детей. Они жалуются на першение в горле, головокружение, тошноту и потемнение в глазах. Трое пострадавших находятся в палате интенсивной терапии.
По словам медиков, жизни детей ничего не угрожает.
Сейчас в учебном заведении проводятся следственные действия. По предварительным данным, кто-то распылил содержимое газового баллончика.
Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в Ивано-Франковске возросло число пострадавших в результате отравления в детском саду "Ласточка".