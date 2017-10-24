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СБУ подозревает руководство одного из госпредприятий в Киеве в хищении 23 млн гривен
24.10.2017 16:59

СБУ подозревает руководство одного из госпредприятий в Киеве в хищении 23 млн гривен

Руководство государственного предприятия "Киевмашсервис" подозревают в растрате 23 миллионов гривен. Об этом сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.

По полученным данным, предприятие фактически не работало. Однако оно все равно имело право сдавать в аренду имущество, не задействованное в производственной деятельности. 70% средств, полученных таким путем, должны были идти в госбюджет.

"Начиная с 2013 года руководство заключало договоры ответственного хранения и аренды с родственной коммерческой структурой без согласования с органами управления. В результате дельцы фактически бесплатно пользовались целостным имущественным комплексом предприятия и 3,2 гектарами земли. По предварительным выводам экспертов, минимальные убытки государства составляют 23 млн гривен", - сообщили в спецслужбе.

Также отмечается, что руководство госпредприятия намеревалось использовать другую схему и создавать искусственную задолженность перед аффилированной фирмой для передачи ей за долги части недвижимости и земли госпредприятия.

Стоит отметить. что работники СБУ провели обыски и изъяли документацию, которая доказывает проведения нелегальной сделки. Одному из руководителей объявили о подозрении. В настоящее время продолжается досудебное расследование.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, в Черкасской области на военных складах были обнаружены нарушения ряда требований по хранению боеприпасов. В частности, было зафиксировано нарушение требований руководящих документов по организации хранения и размещения боеприпасов, состояния выполнения мер противопожарной безопасности.

Теги материала: СБУ, растрата, госсредства
Новости СМИ2
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