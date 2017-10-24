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Сайт Мининфраструктуры, Одесский аэропорт и Киевский метрополитен подверглись кибератаке
24.10.2017 16:53

Сайт Мининфраструктуры, Одесский аэропорт и Киевский метрополитен подверглись кибератаке

Официальный веб-сайт Министерства инфраструктуры Украины временно прекратил свою работу из-за нескольких сообщений о росте возможной киберугрозы, которые были получены министерством. О соответствующем факте сообщила пресс-секретарь министра ведомства Марина Томко на своей странице в социальной сети Facebook.

Женщина также отметила, что в настоящее время Министерство принимает возможные меры для того, чтобы повысить информационную безопасность.

"В связи с получением ряда сообщений о росте киберугрозы, Министерством инфраструктуры принимаются меры по повышению информационной безопасности. Сайт Министерства временно не работает", - написала в сообщении Марина Томко.

Кроме того, стало известно, что хакерской атаке был подвержен аэропорт "Одесса".

"Информационная система Международного аэропорта "Одесса" подверглась хакерской атаке. Все службы аэропорта работают в усиленном режиме", - сказано в сообщении аэропорта на его странице в социальной сети Facebook.

А по информации Frontnews, хакерской атаке подверглась и компьютерная система Киевского метрополитена, что может быть одна из модификаций вируса Petya.A.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, команда реагирования на компьютерные чрезвычайные события в Украине CERT-UA Государственной службы специальной связи и защиты информации предупредила жителей Украины о возможных кибератаках на информационные ресурсы.  

Теги материала: кибератака, компьютер, атака, Мининфраструктуры, министерство, аэропорт
Новости СМИ2
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