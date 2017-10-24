Сайт Мининфраструктуры, Одесский аэропорт и Киевский метрополитен подверглись кибератаке

MIGnews.com.ua

Официальный веб-сайт Министерства инфраструктуры Украины временно прекратил свою работу из-за нескольких сообщений о росте возможной киберугрозы, которые были получены министерством. О соответствующем факте сообщила пресс-секретарь министра ведомства Марина Томко на своей странице в социальной сети Facebook.

Женщина также отметила, что в настоящее время Министерство принимает возможные меры для того, чтобы повысить информационную безопасность.

"В связи с получением ряда сообщений о росте киберугрозы, Министерством инфраструктуры принимаются меры по повышению информационной безопасности. Сайт Министерства временно не работает", - написала в сообщении Марина Томко.

Кроме того, стало известно, что хакерской атаке был подвержен аэропорт "Одесса".

"Информационная система Международного аэропорта "Одесса" подверглась хакерской атаке. Все службы аэропорта работают в усиленном режиме", - сказано в сообщении аэропорта на его странице в социальной сети Facebook.

А по информации Frontnews , хакерской атаке подверглась и компьютерная система Киевского метрополитена, что может быть одна из модификаций вируса Petya.A.