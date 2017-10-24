В Киеве родители оставили малолетних детей на два дня дома одних

MIGnews.com.ua

Полицейские в Киеве спасли двух детей, которых родители оставили в квартире самых почти на двое суток, передает пресс-служба Нацполиции.

"Вызов о плачущих в запертой квартире и зовущих на помощь детей, поступил инспекторам около 15 часов. По указанному адресу, на улицу Амвросия Бучмы, немедленно прибыли несколько экипажей патрульных. У дверей квартиры уже собрались обеспокоенные соседи. Одна из женщин рассказала о том, что маленькие дети заперты сами в квартире уже вторые сутки. Они и вчера плакали, но соседи не обратили на это внимания, ведь это дети, разное бывает. Однако сегодня соседи услышали, как мальчик за дверью звал маму. Стало понятно, что дети там совершенно одни, поэтому сразу вызвали патрульных", - говорится в сообщении.

Правоохранители пришлось сломать замок, чтобы освободить детей.

Оба ребенка - четырехлетний мальчик и двухлетняя девочка - выглядели неухоженными и просились к маме. На данный момент жизни и здоровью детей ничего не угрожает.

Полиция установила личности родителей. Сейчас с ними работают соответствующие службы.