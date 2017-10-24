В Винницкой области во время уроков загорелась школа

В Винницкой области произошло возгорание в здании школы во время учебного процесса. Об этом сообщили в пресс-центре Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
По полученным данным, возгорание произошло в 08:59. Горела школа в поселке Куриловка. Возгорание возникло на крыше школы на площади 20 кв.м.
Стоит отметить, что пожар был локализован в 09:37, а в 10:31 его ликвидировали.
"В результате происшествия никто не пострадал. Детей из здания эвакуировал персонал учебного заведения", - говорится в сообщении.
Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в Харьковской области в результате пожара в пятиэтажном доме погибли два человека. Пожар возник вчера вечером в селе Донец Балаклейского района. Загорелась квартира на четвертом этаже пятиэтажного дома.