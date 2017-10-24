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В Винницкой области во время уроков загорелась школа
24.10.2017 14:06

В Винницкой области во время уроков загорелась школа  Фоторепортаж

В Винницкой области произошло возгорание в здании школы во время учебного процесса. Об этом сообщили в пресс-центре Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

По полученным данным, возгорание произошло в 08:59. Горела школа в поселке Куриловка. Возгорание возникло на крыше школы на площади 20 кв.м.

Стоит отметить, что пожар был локализован в 09:37, а в 10:31 его ликвидировали.

"В результате происшествия никто не пострадал. Детей из здания эвакуировал персонал учебного заведения", - говорится в сообщении.

 Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в Харьковской области в результате пожара в пятиэтажном доме погибли два человека. Пожар возник вчера вечером в селе Донец Балаклейского района. Загорелась квартира на четвертом этаже пятиэтажного дома.

Теги материала: Винница, возгорание, школа
Новости СМИ2
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