В Винницкой области во время уроков загорелась школа

MIGnews.com.ua

В Винницкой области произошло возгорание в здании школы во время учебного процесса. Об этом сообщили в пресс-центре Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

По полученным данным, возгорание произошло в 08:59. Горела школа в поселке Куриловка. Возгорание возникло на крыше школы на площади 20 кв.м.

Стоит отметить, что пожар был локализован в 09:37, а в 10:31 его ликвидировали.

"В результате происшествия никто не пострадал. Детей из здания эвакуировал персонал учебного заведения", - говорится в сообщении.