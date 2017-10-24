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Пограничники задержали на границе с Крымом находящуюся в розыске украинку
24.10.2017 12:57

Пограничники задержали на границе с Крымом находящуюся в розыске украинку

Пограничники Бердянского отряда задержали на границе с оккупированным Крымом гражданку Украины, которая находится в розыске. Об этом сообщили в пресс-центре Государственной пограничной службы Украины.

По полученным данным, задержание произвели в контрольном пункте "Чонгар". Задержанной является жительница Житомирской области, которая ехала с оккупированного полуострова.

"Военнослужащие установили, что украинка разыскивалась по признакам уголовных преступлений, ответственность по которым предусмотренные ч.5 ст.191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ч.2 ст.364 (злоупотребление властью или служебным положением)", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что задержанную пограничники передали сотрудникам Национальной полиции.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, представители ФСБ заявили, что украинец устроил перестрелку во время попытки незаконного пересечения границы с Российской Федерацией.

Теги материала: Госпогранслужба, пограничники, задержание, розыск
Новости СМИ2
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