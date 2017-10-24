В Аргентине мать засняла удар молнии рядом с ребенком

MIGnews.com.ua

Мать мальчика в Аргентине снимала сына на видео во время дождя, когда рядом с ребенком ударила молния, сообщило издание Infobae.

Известно, Каролина Котур как раз успокаивала маленькую дочь, которая боится молний, когда домработница рассказала ей, что во дворе 12-летний сын женщины развлекается под водосточной трубой. Тогда она вышла во двор, чтобы снять мальчика на видео.

Буквально через несколько секунд после съемки рядом с мальчиком ударила молния. На видео видно, как от ужаса мать выронила из рук телефон.

К счастью, с ребенком все в порядке. Котур рассказала журналистам, что все обошлось благополучно, мальчик не пострадал.