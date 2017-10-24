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В Ивано-Франковске возросло число пострадавших в результате отравления в детсаду
24.10.2017 10:59

В Ивано-Франковске возросло число пострадавших в результате отравления в детсаду

В Ивано-Франковске возросло число пострадавших в результате отравления в детском саду "Ласточка". Об этом сообщили в управлении по вопросам гражданской защиты Ивано-Франковской областной государственной администрации.

По полученным данным, из-за отравления были госпитализированы 13 человек.

"По состоянию на 16:00 23.10.2017 госпитализированы 13 человек (из них 9 детей до 15 лет). Пострадавшие обратились за медицинской помощью и были госпитализированы в областную инфекционную клиническую больницу Ивано-Франковска в течение 21-23.10.2017 года с диагнозом "острый гастроэнтероколит". Состояние больных расценивается как средней степени тяжести", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что в настоящее время специалисты пытаются установить источник возбудителя инфекции.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в Ивано-Франковске дети и сотрудники дошкольного учебного заведения № 30 "Ласточка" отравились.

Теги материала: Ивано-Франковск, отравление, дети, госпитализация
Новости СМИ2
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