В Ивано-Франковске возросло число пострадавших в результате отравления в детсаду

MIGnews.com.ua

В Ивано-Франковске возросло число пострадавших в результате отравления в детском саду "Ласточка". Об этом сообщили в управлении по вопросам гражданской защиты Ивано-Франковской областной государственной администрации.

По полученным данным, из-за отравления были госпитализированы 13 человек.

"По состоянию на 16:00 23.10.2017 госпитализированы 13 человек (из них 9 детей до 15 лет). Пострадавшие обратились за медицинской помощью и были госпитализированы в областную инфекционную клиническую больницу Ивано-Франковска в течение 21-23.10.2017 года с диагнозом "острый гастроэнтероколит". Состояние больных расценивается как средней степени тяжести", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что в настоящее время специалисты пытаются установить источник возбудителя инфекции.