Правоохранители взяли штурмом зал суда, в котором находится Коханивский

MIGnews.com.ua

Во вторник, 24 октября, правоохранители взяли штурмом зала Святошинского районного суда Киева, где должны были избрать меру пресечения для лидера Добровольческого движения ОУН Николая Коханивского, передает Еспресо.TV.

Известно, что полиция задерживает тех, кто забаррикадировал помещение суда.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, из-за погрома в помещении Святошинского районного суда Киева, где накануне объявили перерыв в рассмотрении ходатайства прокуратуры об избрании меры пресечения бывшему командиру батальона ОУН Николаю Коханивскому , правоохранители возбудили уголовное производство по статье о повреждении имущества, злоумышленникам грозит до пяти лет лишения свободы.

Крищенко сообщил, что охрану общественного порядка в Святошинском районном суде Киева, где накануне объявили перерыв в рассмотрении ходатайства прокуратуры об избрании меры пресечения бывшему командиру батальона ОУН Николаю Коханивскому, осуществляют чуть меньше 100 правоохранителей.