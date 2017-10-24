Из-за ложного сообщения о минировании с киевского вокзала эвакуировали более 1400 человек

MIGnews.com.ua

Во вторник, 24 октября, из-за сообщения о заминировании центрального железнодорожного вокзала в столице, которое оказалось ложным, из здания эвакуировали 1400 пассажиров и 40 работников вокзала, сообщили в отделе коммуникации полиции Киева.

Известно, что сообщение о заминировании вокзала оператор дежурной части полиции Киевской области получила около 7 часов.

"Из здания эвакуировали 1400 пассажиров и 40 работников вокзала. В настоящее время помещение и территория проверена, взрывных устройств не обнаружено", - говорится в сообщении.

Также сообщается, событие зарегистрировано в Журнале единого учета заявлений и сообщений Соломенского управления полиции.

Решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 259 (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан) Уголовного кодекса Украины, за совершение которого предусмотрено наказание до семи лет лишения свободы, добавили в полиции.