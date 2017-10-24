Facebook Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   28.10
Главная - Происшествия
Из-за ложного сообщения о минировании с киевского вокзала эвакуировали более 1400 человек
24.10.2017 10:24

Из-за ложного сообщения о минировании с киевского вокзала эвакуировали более 1400 человек

Во вторник, 24 октября, из-за сообщения о заминировании центрального железнодорожного вокзала в столице, которое оказалось ложным, из здания эвакуировали 1400 пассажиров и 40 работников вокзала, сообщили в отделе коммуникации полиции Киева.

Известно, что сообщение о заминировании вокзала оператор дежурной части полиции Киевской области получила около 7 часов.

"Из здания эвакуировали 1400 пассажиров и 40 работников вокзала. В настоящее время помещение и территория проверена, взрывных устройств не обнаружено", - говорится в сообщении.

Также сообщается, событие зарегистрировано в Журнале единого учета заявлений и сообщений Соломенского управления полиции.

Решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 259 (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан) Уголовного кодекса Украины, за совершение которого предусмотрено наказание до семи лет лишения свободы, добавили в полиции.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в Киеве эвакуируют железнодорожный вокзал из-за угрозы взрыва, сообщает депутат Харьковского городского совета Маляренко Виталий в Facebook.

Теги материала: Киев, минирование, вокзал, ложная тревога
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [0] всего оценили 0
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

В Киеве эвакуировали железнодорожный вокзал из-за сообщений о минировании
Важное
В Киеве эвакуировали железнодорожный вокзал из-за сообщений о минировании
Похищение младенца в Киеве: суд избрал подозреваемой меру пресечения
Важное
Похищение младенца в Киеве: суд избрал подозреваемой меру пресечения
В Киеве на пешеходном переходе сбили женщину
Важное
В Киеве на пешеходном переходе сбили женщину  Фоторепортаж
Стали известны подробности ДТП с участием маршрутки и грузовика в Киеве
Важное
Стали известны подробности ДТП с участием маршрутки и грузовика в Киеве
В Киеве перевернулся грузовик после столкновения с маршруткой
Важное
В Киеве перевернулся грузовик после столкновения с маршруткой  Фоторепортаж
В Киевской области зарезали ветерана АТО
Важное
В Киевской области зарезали ветерана АТО  Фоторепортаж

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

Литвин считает, что из-за закона о реинтеграции Донбасса в зоне АТО обострится ситуация
Эксклюзив  Литвин считает, что из-за закона о реинтеграции Донбасса в зоне АТО обострится ситуация
23.10.2017
Шевченко рассказал о своих политических планах
Эксклюзив  Шевченко рассказал о своих политических планах
23.10.2017
Новак назвал причину решения МВФ прекратить сотрудничество с Украиной
Эксклюзив  Новак назвал причину решения МВФ прекратить сотрудничество с Украиной
23.10.2017
Лунный гороскоп на неделю 23 - 29 октября
Эксклюзив  Лунный гороскоп на неделю 23 - 29 октября
23.10.2017

Спецтемы

Вопрос дня

Чего было больше за годы независимости?
Результаты
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2017 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 27.7000 28.1000
EUR 29.0000 29.7000
RUR 0.4400 0.4800
BTC 859.1005 949.5321
Яндекс.Метрика