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Суд над Коханивским: почти 100 правоохранитлей охраняют здание суда после погрома
24.10.2017 09:58

Суд над Коханивским: почти 100 правоохранитлей охраняют здание суда после погрома

Во вторник, 24 октября, из-за погрома в помещении Святошинского районного суда Киева, где накануне объявили перерыв в рассмотрении ходатайства прокуратуры об избрании меры пресечения бывшему командиру батальона ОУН Николаю Коханивскому, правоохранители возбудили уголовное производство по статье о повреждении имущества, злоумышленникам грозит до пяти лет лишения свободы. Об этом заявил заместитель председателя Национальной полиции Украины - начальник ГУ НП в городе Киеве Андрей Крищенко в эфире одного украиснких телеканалов.

По его словам, часть активистов заблокировала зал заседания.

В то же время народный депутат Игорь Мосийчук сообщил, что рассмотрение ходатайства прокуратуры об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей бывшему командиру батальона "ОУН" Николай Кохановский будет перенесено в новый зал Святошинского районного суда.

По словам нардепа, в 5.30 утра Коханивский должен был быть освобожден из-под стражи, согласно уголовно-процессуального кодекса.

Также по его словам, в результате ночных стычеквсюду  "масса людей отравленны газом, кровь и разгромленный зал суда".

Крищенко сообщил, что охрану общественного порядка в Святошинском районном суде Киева, где накануне объявили перерыв в рассмотрении ходатайства прокуратуры об избрании меры пресечения бывшему командиру батальона ОУН Николаю Коханивскому, осуществляют чуть меньше 100 правоохранителей.

"Правоохранителей там чуть меньше 100 человек, правоохранители осуществляют охрану общественного порядка и в зале 40-50 активистов", - уточнил Крищенко.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, лидер добровольческого батальона ОУН Николай Коханивский рассказал, что ему пришлось открыть стрельбу из травматического оружия в субботу, 21 октября, около станции метро Академгородок по причине принудительного выселения жителей общежития.

Теги материала: суд, погром, полиция, стрельба
Новости СМИ2
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