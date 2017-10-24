Суд над Коханивским: почти 100 правоохранитлей охраняют здание суда после погрома

MIGnews.com.ua

Во вторник, 24 октября, из-за погрома в помещении Святошинского районного суда Киева, где накануне объявили перерыв в рассмотрении ходатайства прокуратуры об избрании меры пресечения бывшему командиру батальона ОУН Николаю Коханивскому, правоохранители возбудили уголовное производство по статье о повреждении имущества, злоумышленникам грозит до пяти лет лишения свободы. Об этом заявил заместитель председателя Национальной полиции Украины - начальник ГУ НП в городе Киеве Андрей Крищенко в эфире одного украиснких телеканалов.

По его словам, часть активистов заблокировала зал заседания.

В то же время народный депутат Игорь Мосийчук сообщил, что рассмотрение ходатайства прокуратуры об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей бывшему командиру батальона "ОУН" Николай Кохановский будет перенесено в новый зал Святошинского районного суда.

По словам нардепа, в 5.30 утра Коханивский должен был быть освобожден из-под стражи, согласно уголовно-процессуального кодекса.

Также по его словам, в результате ночных стычеквсюду "масса людей отравленны газом, кровь и разгромленный зал суда".

Крищенко сообщил, что охрану общественного порядка в Святошинском районном суде Киева, где накануне объявили перерыв в рассмотрении ходатайства прокуратуры об избрании меры пресечения бывшему командиру батальона ОУН Николаю Коханивскому, осуществляют чуть меньше 100 правоохранителей.

"Правоохранителей там чуть меньше 100 человек, правоохранители осуществляют охрану общественного порядка и в зале 40-50 активистов", - уточнил Крищенко.