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В Киеве эвакуировали железнодорожный вокзал из-за сообщений о минировании
24.10.2017 08:59

В Киеве эвакуировали железнодорожный вокзал из-за сообщений о минировании

Во вторник, 24 октября, в Киеве эвакуируют железнодорожный вокзал из-за угрозы взрыва, сообщает депутат Харьковского городского совета Маляренко Виталий в Facebook.

"Киев, ж/д вокзал, только что с харьковского ночного, пью кофе.Объявление по трансляции: "в связи с угрозой заминирования всем покинуть здание вокзала", - заявил Маляренко. 

По его словам, эвакуация людей происходит "спокойно, без лишних разговоров и толчеи".

Перед этим правоохранительные органы закрыли вход и выход станции метро "Вокзальная" из-за анонимного сообщения о якобы ее минировании. 

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в Екатеринбурге из-за сообщений о минировании эвакуировали два детских сада и 21 школу.

"В Екатеринбурге были эвакуированы воспитанники двух детских садов, ученики и сотрудники 21 школы из семи районов города в связи с поступлением информации о минировании данных объектов", - рассказали в пресс-службе .

 

Теги материала: минирование, вокзал, Киев, пассажиры
Новости СМИ2
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