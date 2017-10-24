Штаб АТО: Боевики 22 раза нарушили режим перемирия

MIGnews.com.ua

За понедельник, 24 октября, незаконные вооруженные формирования 22 раза нарушили перемирие в зоне проведения антитеррористической операции, в результате боевых действий один украинский военнослужащий получил ранения, сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

Известно, что вооруженные силы Украины 15 раз открывали огонь из вооружения, не запрещенного мирными договоренностями.

"После 18 часов боевики продолжали обстрелы позиций сил АТО на всех направлениях с использованием пехотного вооружения", - говорится в сообщении.

На Донецком направлении вечером российские незаконные вооруженные формирования из различных видов гранатометов и крупнокалиберных пулеметов били по нашим опорных пунктах возле Зайцево, Авдеевки, Каменки, Луганского и Верхнеторецкого, а также возле Майорска и шахты Бутовка.

Из этого же оружия на Приморском направлении боевики обстреляли позиции Вооруженных сил Украины возле Крымского и Новоалександровки.

А крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие боевики применяли в районе Новозвановки и Попасной.

На Мариупольском направлении вечером под огонь вражеских гранатометов попали укрепления сил АТО близ Марьинки и Старогнатовки.