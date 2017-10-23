В Москве обстреляли квартиру Дмитрия Рогозина

MIGnews.com.ua

В понедельник, 23 октября, стало известно, что в Москве неизвестный обстрелял квартиру заместителя председателя правительства Российской Федерации Дмитрия Рогозина, передает РЕН ТВ.

Телеканал уточняет, что инцидент произошел еще 14 октября, однако известно о нем стало только сейчас. Неизвестный выстрелил в окно квартиры, расположенной в жилом комплексе "Ближняя дача" на улице Староволынской.

В результате выстрела разбилось стекло, никто не пострадал. По факту происшествия 19 октября было возбуждено уголовное дело (по факту хулиганства).

Также известно, что ход расследования контролируется в МВД. В правоохранительных органах ситуацию пока не комментируют.