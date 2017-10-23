Facebook Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   28.10
Главная - Происшествия
В Москве обстреляли квартиру Дмитрия Рогозина
23.10.2017 21:55

В Москве обстреляли квартиру Дмитрия Рогозина

В понедельник, 23 октября, стало известно, что в Москве неизвестный обстрелял квартиру заместителя председателя правительства Российской Федерации Дмитрия Рогозина, передает РЕН ТВ.

Телеканал уточняет, что инцидент произошел еще 14 октября, однако известно о нем стало только сейчас.  Неизвестный выстрелил в окно квартиры, расположенной в жилом комплексе "Ближняя дача" на улице Староволынской.

В результате выстрела разбилось стекло, никто не пострадал.  По факту происшествия 19 октября было возбуждено уголовное дело (по факту хулиганства). 

Также известно, что ход расследования контролируется в МВД. В правоохранительных органах ситуацию пока не комментируют.

Как сообщал MIGnews.com.ua, в Чечне военнослужащий национальной гвардии Российской Федерации застрелил четверых сослуживцев.

Теги материала: обстрел, квартира, Рогозин, Москва
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [21] всего оценили 3
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

Неизвестный напал с ножом на ведущую в офисе радиостанции "Эхо Москвы"
Важное
Неизвестный напал с ножом на ведущую в офисе радиостанции "Эхо Москвы"  Фоторепортаж
Штаб АТО: За сутки один украинский военный получил ранения
Важное
Штаб АТО: За сутки один украинский военный получил ранения
Штаб АТО: В течение дня боевики пять раз нарушили перемирие
Важное
Штаб АТО: В течение дня боевики пять раз нарушили перемирие
Штаб АТО: За сутки боевики 14 раз нарушили мирные договоренности на Донбассе
Важное
Штаб АТО: За сутки боевики 14 раз нарушили мирные договоренности на Донбассе  Видеорепортаж
Штаб АТО: Во время перестрелки был ранен украинский военный
Важное
Штаб АТО: Во время перестрелки был ранен украинский военный  Видеорепортаж
В Харьковской области загорелся жилой дом: есть жертвы
Важное
В Харьковской области загорелся жилой дом: есть жертвы

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

Литвин считает, что из-за закона о реинтеграции Донбасса в зоне АТО обострится ситуация
Эксклюзив  Литвин считает, что из-за закона о реинтеграции Донбасса в зоне АТО обострится ситуация
23.10.2017
Шевченко рассказал о своих политических планах
Эксклюзив  Шевченко рассказал о своих политических планах
23.10.2017
Новак назвал причину решения МВФ прекратить сотрудничество с Украиной
Эксклюзив  Новак назвал причину решения МВФ прекратить сотрудничество с Украиной
23.10.2017
Лунный гороскоп на неделю 23 - 29 октября
Эксклюзив  Лунный гороскоп на неделю 23 - 29 октября
23.10.2017

Спецтемы

Вопрос дня

Чего было больше за годы независимости?
Результаты
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2017 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 27.7000 28.1000
EUR 29.0000 29.7000
RUR 0.4400 0.4800
BTC 859.1005 949.5321
Яндекс.Метрика