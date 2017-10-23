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Штаб АТО: Один украинский военный получил ранение
23.10.2017 19:23

Штаб АТО: Один украинский военный получил ранение

За понедельник, 23 октября, в зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе в ходе боевых действий получил ранения один украинский военный, говорится в сообщении пресс-центра АТО в Facebook.

Известно, что в течение сегодняшнего дня боевики сосредоточили обстрелы на Приморском направлении. В частности, из минометов обстреляли Широкино, из гранатометов - силы АТО в районе Водяного, из стрелкового оружия - в районе Марьинки.

"К сожалению, в результате этого противостояния получил ранения один военнослужащий сил АТО. Также стоит добавить, что сегодня во время всех огневых провокаций со стороны противника украинские бойцы применяли оружие на поражение", - говорится в сообщении.

Как сообщал MIGnews.com.ua, представители незаконных вооруженных формирований 12 раз нарушили режим тишины в зоне проведения антитеррористической операции в течение прошедших суток.

Теги материала: АТО, ВСУ, ранения, боевики
Новости СМИ2
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