Штаб АТО: Один украинский военный получил ранение

MIGnews.com.ua

За понедельник, 23 октября, в зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе в ходе боевых действий получил ранения один украинский военный, говорится в сообщении пресс-центра АТО в Facebook.

Известно, что в течение сегодняшнего дня боевики сосредоточили обстрелы на Приморском направлении. В частности, из минометов обстреляли Широкино, из гранатометов - силы АТО в районе Водяного, из стрелкового оружия - в районе Марьинки.

"К сожалению, в результате этого противостояния получил ранения один военнослужащий сил АТО. Также стоит добавить, что сегодня во время всех огневых провокаций со стороны противника украинские бойцы применяли оружие на поражение", - говорится в сообщении.