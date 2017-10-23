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Журналистка "Эха Москвы" находится в тяжелом состоянии после операции
23.10.2017 18:59

Журналистка "Эха Москвы" находится в тяжелом состоянии после операции  Фоторепортаж  Видеорепортаж

Директор НИИ Склифосовского Сергей Петриков сообщил, что журналистка "Эха Москвы" Татьяна Фельгенгауэр находится в тяжелом состоянии, передают РИА Новости.

По его словам, об уровне повреждений и дальнейшей тактике лечения можно будет сказать только завтра утром, после всех диагностических процедур. Фельгенгауэр уже прооперировали и перевели в палату.

Согласно словам главного редактор радиостанции Алексея Венедиктова, после операции Фельгенгауэр ввели в состояние искусственной комы.

Нападение на ведущую произошло в понедельник: в помещение радиостанции ворвался мужчина и ударил ее ножом в горло. Охрана задержала нападавшего и передала полиции. Преступник - уроженец Грузии, проживающий в Израиле.

На допросе мужчина заявил, что его зовут Борис Гриц. Он утверждает, что журналистка сексуально домогалась его в "телепатическом контакте" в течение двух месяцев.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о покушении на убийство, задержанного проверят на вменяемость.

Статья предполагает до 11 лет лишения свободы. 

РИА Новости https://ria.ru/society/20171023/1507396289.html

Как сообщал MIGnews.com.ua, в Москве неизвестный мужчина ворвался на радиостанцию "Эхо Москвы" и напал с ножом на ведущую Татьяну Фельгенгауэр. 

Теги материала: журналистка, нож, ранение, операция
Новости СМИ2
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