Журналистка "Эха Москвы" находится в тяжелом состоянии после операции

Директор НИИ Склифосовского Сергей Петриков сообщил, что журналистка "Эха Москвы" Татьяна Фельгенгауэр находится в тяжелом состоянии, передают РИА Новости.
По его словам, об уровне повреждений и дальнейшей тактике лечения можно будет сказать только завтра утром, после всех диагностических процедур. Фельгенгауэр уже прооперировали и перевели в палату.
Согласно словам главного редактор радиостанции Алексея Венедиктова, после операции Фельгенгауэр ввели в состояние искусственной комы.
Нападение на ведущую произошло в понедельник: в помещение радиостанции ворвался мужчина и ударил ее ножом в горло. Охрана задержала нападавшего и передала полиции. Преступник - уроженец Грузии, проживающий в Израиле.
На допросе мужчина заявил, что его зовут Борис Гриц. Он утверждает, что журналистка сексуально домогалась его в "телепатическом контакте" в течение двух месяцев.
Следственный комитет возбудил уголовное дело о покушении на убийство, задержанного проверят на вменяемость.
Статья предполагает до 11 лет лишения свободы.
РИА Новости https://ria.ru/society/20171023/1507396289.html
Как сообщал MIGnews.com.ua, в Москве неизвестный мужчина ворвался на радиостанцию "Эхо Москвы" и напал с ножом на ведущую Татьяну Фельгенгауэр.