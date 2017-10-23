Похищение младенца в Киеве: суд избрал подозреваемой меру пресечения

MIGnews.com.ua

В понедельник, 23 октября, Оболонский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста для 20-летней женщины, которую подозревают в похищении младенца. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Киева.

"20-летней киевлянке, подозреваемой в похищении 1,5-месячного ребенка, избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с электронным средством контроля сроком на 60 суток", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что суд удовлетворил ходатайство Киевской местной прокуратуры полном объеме.