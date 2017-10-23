Похищение младенца в Киеве: суд избрал подозреваемой меру пресечения

В понедельник, 23 октября, Оболонский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста для 20-летней женщины, которую подозревают в похищении младенца. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Киева.
"20-летней киевлянке, подозреваемой в похищении 1,5-месячного ребенка, избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с электронным средством контроля сроком на 60 суток", - говорится в сообщении.
Стоит отметить, что суд удовлетворил ходатайство Киевской местной прокуратуры полном объеме.
Как сообщал MIGnews.com.ua, в пятницу, 20 октября, в Оболонском районе Киева похитили двухмесячного младенца, пока отец ребенка забирал из детского сада старшую дочь. Правоохранителям удалось задержать похитителей уже на следующий день. Ими оказалась супружеская пара, которая накануне потеряла своего новорожденного ребенка.