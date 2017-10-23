Facebook Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   28.10
Главная - Происшествия
В Киеве на пешеходном переходе сбили женщину
23.10.2017 16:32

В Киеве на пешеходном переходе сбили женщину  Фоторепортаж

В Киеве автомобиль сбил женщину на пешеходном переходе. Сооответствующее сообщение было обнародовано на странице сообщества dtp.kiev.ua в Facebook.

По полученным данным, инцидент произошел на улице Васильковской.

"ДТП с пострадавшим в Киеве, улица Васильковская, 90а. Предварительно, женщину-пешехода на пешеходном переходе сбил автомобиль Hyundai", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что подробности происшествия и состояние пострадавшей в настоящее время неизвестны.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, в воскресенье, 22 октября, в центре Львова автомобиль BMW сбил несовершеннолетнего пешехода. Авария произошла на улице Дорошенко. В результате дорожно-транспортного происшествия подросток получил телесные повреждения и был доставлен в больницу с переломом ноги. 

Теги материала: Киев, автомобиль, переход, авария
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [1] всего оценили 1
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

Похищение младенца в Киеве: суд избрал подозреваемой меру пресечения
Важное
Похищение младенца в Киеве: суд избрал подозреваемой меру пресечения
Стали известны подробности ДТП с участием маршрутки и грузовика в Киеве
Важное
Стали известны подробности ДТП с участием маршрутки и грузовика в Киеве
В Киеве перевернулся грузовик после столкновения с маршруткой
Важное
В Киеве перевернулся грузовик после столкновения с маршруткой  Фоторепортаж
Смертельное ДТП в Харькове: водитель Volkswagen Touareg озвучил свою позицию
Важное
Смертельное ДТП в Харькове: водитель Volkswagen Touareg озвучил свою позицию
В столице собака стала виновницей тройного ДТП. ВИДЕО
Важное
В столице собака стала виновницей тройного ДТП. ВИДЕО  Видеорепортаж
В Киевской области зарезали ветерана АТО
Важное
В Киевской области зарезали ветерана АТО  Фоторепортаж

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

Шевченко рассказал о своих политических планах
Эксклюзив  Шевченко рассказал о своих политических планах
23.10.2017
Новак назвал причину решения МВФ прекратить сотрудничество с Украиной
Эксклюзив  Новак назвал причину решения МВФ прекратить сотрудничество с Украиной
23.10.2017
Лунный гороскоп на неделю 23 - 29 октября
Эксклюзив  Лунный гороскоп на неделю 23 - 29 октября
23.10.2017
Охрименко: МВФ не требует от Украины повышения тарифов на газ
Эксклюзив  Охрименко: МВФ не требует от Украины повышения тарифов на газ
18.10.2017

Спецтемы

Вопрос дня

Чего было больше за годы независимости?
Результаты
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2017 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 27.7000 28.1000
EUR 29.0000 29.7000
RUR 0.4400 0.4800
BTC 859.1005 949.5321
Яндекс.Метрика