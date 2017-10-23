В Киеве на пешеходном переходе сбили женщину

В Киеве автомобиль сбил женщину на пешеходном переходе. Сооответствующее сообщение было обнародовано на странице сообщества dtp.kiev.ua в Facebook.
По полученным данным, инцидент произошел на улице Васильковской.
"ДТП с пострадавшим в Киеве, улица Васильковская, 90а. Предварительно, женщину-пешехода на пешеходном переходе сбил автомобиль Hyundai", - говорится в сообщении.
Стоит отметить, что подробности происшествия и состояние пострадавшей в настоящее время неизвестны.
Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, в воскресенье, 22 октября, в центре Львова автомобиль BMW сбил несовершеннолетнего пешехода. Авария произошла на улице Дорошенко. В результате дорожно-транспортного происшествия подросток получил телесные повреждения и был доставлен в больницу с переломом ноги.