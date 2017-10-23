В Николаевской области военные устроили перестрелку

MIGnews.com.ua

В Очакове Николаевской области двое военнослужащих устроили перестрелку. Об этом сообщили в пресс-центре Главного управления Национальной полиции в Николаевской области.

По полученным данным, инцидент произошел в субботу, 21 октября. Мужчины находились в состоянии алкогольного опьянения после отдыха в одном из местных баров. В какой-то момент между ними возникла ссора, а закончился конфликт стрельбой.

"Непроникающее огнестрельное ранение получил 27-летний военный, который был госпитализирован в больницу. Оказалось, что человек, который устроил стрельбу, тоже военнослужащий, только другой воинской части. В тот день он отдыхал с девушкой в ​​баре, а за соседним столиком находился пострадавший с другом. Когда заведение закрылось, а посетители стали расходиться, уже на улице между компаниями возник словесный конфликт", - говорится в сообщении.

Один из участников конфликта, 23-летний военный, рассказал, что сначала он выстрелил в воздух, а затем и в оппонента, чтобы не подвергать опасности себя и подругу, ведь силы были неравными. Пострадавший, в свою очередь, утверждает, что не он был инициатором ссоры.

В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства конфликта. Также сообщается, что у военного изъяли травматическое оружие Schmaisser.

По данному факту открыто уголовное производство по признакам ч.1 ст.125 УК Украины "Умышленное легкое телесное повреждение".