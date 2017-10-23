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В Николаевской области военные устроили перестрелку
23.10.2017 16:11

В Николаевской области военные устроили перестрелку

В Очакове Николаевской области двое военнослужащих устроили перестрелку. Об этом сообщили в пресс-центре Главного управления Национальной полиции в Николаевской области.

По полученным данным, инцидент произошел в субботу, 21 октября. Мужчины находились в состоянии алкогольного опьянения после отдыха в одном из местных баров. В какой-то момент между ними возникла ссора, а закончился конфликт стрельбой.

"Непроникающее огнестрельное ранение получил 27-летний военный, который был госпитализирован в больницу. Оказалось, что человек, который устроил стрельбу, тоже военнослужащий, только другой воинской части. В тот день он отдыхал с девушкой в ​​баре, а за соседним столиком находился пострадавший с другом. Когда заведение закрылось, а посетители стали расходиться, уже на улице между компаниями возник словесный конфликт", - говорится в сообщении.

Один из участников конфликта, 23-летний военный, рассказал, что сначала он выстрелил в воздух, а затем и в оппонента, чтобы не подвергать опасности себя и подругу, ведь силы были неравными. Пострадавший, в свою очередь, утверждает, что не он был инициатором ссоры.

В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства конфликта. Также сообщается, что у военного изъяли травматическое оружие Schmaisser.

По данному факту открыто уголовное производство по признакам ч.1 ст.125 УК Украины "Умышленное легкое телесное повреждение".

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, представители ФСБ заявили, что украинец устроил перестрелку во время попытки незаконного пересечения границы с Российской Федерацией.

Теги материала: Николаев, Национальная полиция, стрельба, военные
Новости СМИ2
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