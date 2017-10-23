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В России заявили о задержании украинца за стрельбу на границе
23.10.2017 14:51

В России заявили о задержании украинца за стрельбу на границе

Представители ФСБ заявили, что украинец устроил перестрелку во время попытки незаконного пересечения границы с Российской Федерацией. Об этом сообщает Интерфакс.

"Сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Курской области задержан 31-летний гражданин Украины, незаконный пересекший государственную границу из Украины в РФ", - говорится в заявлении ФСБ.

В ведомстве добавили, что мужчина пытался отстреляться и скрыться на территории Украины при задержании.

"В ходе завязавшейся перестрелки (он) получил огнестрельные ранения средней степени тяжести", - указано в заявлении.

Кроме того, у гражданина Украины якобы изъяли два пистолета, пять гранат, 50 патронов калибра 5,45 мм и 26 ампул, предположительно, с ртутью.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, гражданин Украины Роман Терновский был задержан в российском Ростове-на-Дону из-за причастности к деятельности "Правого сектора".

Теги материала: задержание, украинец, граница, стрельба, ФСБ, Россия
Новости СМИ2
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