В России заявили о задержании украинца за стрельбу на границе

MIGnews.com.ua

Представители ФСБ заявили, что украинец устроил перестрелку во время попытки незаконного пересечения границы с Российской Федерацией. Об этом сообщает Интерфакс .

"Сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Курской области задержан 31-летний гражданин Украины, незаконный пересекший государственную границу из Украины в РФ", - говорится в заявлении ФСБ.

В ведомстве добавили, что мужчина пытался отстреляться и скрыться на территории Украины при задержании.

"В ходе завязавшейся перестрелки (он) получил огнестрельные ранения средней степени тяжести", - указано в заявлении.

Кроме того, у гражданина Украины якобы изъяли два пистолета, пять гранат, 50 патронов калибра 5,45 мм и 26 ампул, предположительно, с ртутью.