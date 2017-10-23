Неизвестный напал с ножом на ведущую в офисе радиостанции "Эхо Москвы"

В Москве неизвестный мужчина ворвался на радиостанцию "Эхо Москвы" и напал с ножом на ведущую Татьяну Фельгенгауэр. Соответствующее сообщение было обнародовано на официальном сайте радиостанции.
По полученным данным, злоумышленник ударил ведущую ножом в горло.
"Ворвавшийся на радиостанцию мужчина ударил ножом в горло ведущую радиостанции Татьяну Фельгенгауэр. Он задержан охраной и передан полиции. По словам врачей, угрозы для жизни Татьяны нет. Однако ей поставлен катетер и она госпитализирована", - говорится в сообщении.
Как сообщал MIGnews.com.ua, подросток, вооруженный топором, напал на прохожих в швейцарском населенном пункте Флумс. Молодой человек в возрасте 17 лет атаковал людей около почтового отделения. В результате инцидента пострадали восемь человек, как минимум один из них получил серьезные ранения.