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Неизвестный напал с ножом на ведущую в офисе радиостанции "Эхо Москвы"
23.10.2017 14:51

Неизвестный напал с ножом на ведущую в офисе радиостанции "Эхо Москвы"  Фоторепортаж

В Москве неизвестный мужчина ворвался на радиостанцию "Эхо Москвы" и напал с ножом на ведущую Татьяну Фельгенгауэр. Соответствующее сообщение было обнародовано на официальном сайте радиостанции.

По полученным данным, злоумышленник ударил ведущую ножом в горло.

"Ворвавшийся на радиостанцию мужчина ударил ножом в горло ведущую радиостанции Татьяну Фельгенгауэр. Он задержан охраной и передан полиции. По словам врачей, угрозы для жизни Татьяны нет. Однако ей поставлен катетер и она госпитализирована", - говорится в сообщении.

Как сообщал MIGnews.com.ua, подросток, вооруженный топором, напал на прохожих в швейцарском населенном пункте Флумс. Молодой человек в возрасте 17 лет атаковал людей около почтового отделения. В результате инцидента пострадали восемь человек, как минимум один из них получил серьезные ранения.

Теги материала: Москва, радиостанция, нападение, нож
Новости СМИ2
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