Неизвестный напал с ножом на ведущую в офисе радиостанции "Эхо Москвы"

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В Москве неизвестный мужчина ворвался на радиостанцию "Эхо Москвы" и напал с ножом на ведущую Татьяну Фельгенгауэр. Соответствующее сообщение было обнародовано на официальном сайте радиостанции.

По полученным данным, злоумышленник ударил ведущую ножом в горло.

"Ворвавшийся на радиостанцию мужчина ударил ножом в горло ведущую радиостанции Татьяну Фельгенгауэр. Он задержан охраной и передан полиции. По словам врачей, угрозы для жизни Татьяны нет. Однако ей поставлен катетер и она госпитализирована", - говорится в сообщении.