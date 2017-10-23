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Стали известны подробности ДТП с участием маршрутки и грузовика в Киеве
23.10.2017 14:39

Стали известны подробности ДТП с участием маршрутки и грузовика в Киеве

Полиция проводит судебные экспертизы и другие следственные мероприятия, чтобы установить причины дорожно-транспортного происшествия, которое произошло перед Жулянским мостом в Киеве. Об этом пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Киеве.

Сейчас установлено, что инцидент произошел на улице Большая кольцевая перед Жулянским мостом в направлении микрорайона Теремки.

"Автомобиль "КамАЗ", груженный песком, зацепил общественный транспорт с задней правой стороны автобуса. Как следствие, маршрутка "догнала" грузовик с прицепом, а "КамАЗ" въехал в ограждение и перевернулся. Третий участник ДТП, которого "догнала" маршрутка, не заметил ДТП и с места происшествия уехал", - говорится в сообщении.

Медики скорой помощи госпитализировали в больницы двух пассажиров маршрутки, которые упали, в результате чего были травмированы, и водителя грузовика.

Информацию по данному факту зарегистрировали, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч.1 ст.286 Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, авария с участием грузовика и маршрутного такси произошла на Кольцевой дороге в Киеве.

Теги материала: Киев, ДТП, маршрутка, грузовик, полиция
Новости СМИ2
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