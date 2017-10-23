Подросток с топором напал на прохожих в Швейцарии

Подросток, вооруженный топором, напал на прохожих в швейцарском населенном пункте Флумс. Об этом сообщает Associated Press.
Инцидент произошел вечером в воскресенье, 22 октября, когда молодой человек в возрасте 17 лет атаковал людей около почтового отделения. Он напал на пару в центральном сквере, а их восьмимесячный ребенок выпал из коляски, но не подвергся нападению. Один из прохожих попытался вмешаться в происшествие.
Затем подросток доехал до бензоколонки на угнанном автомобиле, где атаковал еще двух граждан, находившихся в своих машинах.
В результате инцидента пострадали восемь человек, как минимум один из них получил серьезные ранения.
Пока мотивы молодого человека остаются неизвестными. В полиции отметили, что у них нет информации о том, что инцидент был террористическим актом.
Правоохранители подозревают в нападении латвийского подростка, проживавшего во Флумсе и учившегося в профессиональной школе.
Как сообщал MIGnews.com.ua, неизвестный мужчина, вооруженный топором, напал на сотрудницу прокуратуры в Чернигове.