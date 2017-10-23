Facebook Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   28.10
Главная - Происшествия
Подросток с топором напал на прохожих в Швейцарии
23.10.2017 13:55

Подросток с топором напал на прохожих в Швейцарии

Подросток, вооруженный топором, напал на прохожих в швейцарском населенном пункте Флумс. Об этом сообщает Associated Press.

Инцидент произошел вечером в воскресенье, 22 октября, когда молодой человек в возрасте 17 лет атаковал людей около почтового отделения. Он напал на пару в центральном сквере, а их восьмимесячный ребенок выпал из коляски, но не подвергся нападению. Один из прохожих попытался вмешаться в происшествие.

Затем подросток доехал до бензоколонки на угнанном автомобиле, где атаковал еще двух граждан, находившихся в своих машинах.

В результате инцидента пострадали восемь человек, как минимум один из них получил серьезные ранения.

Пока мотивы молодого человека остаются неизвестными. В полиции отметили, что у них нет информации о том, что инцидент был террористическим актом.

Правоохранители подозревают в нападении латвийского подростка, проживавшего во Флумсе и учившегося в профессиональной школе.

Как сообщал MIGnews.com.ua, неизвестный мужчина, вооруженный топором, напал на сотрудницу прокуратуры в Чернигове.

Теги материала: Швейцария, полиция, топор, нападение, пострадавшие
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [0] всего оценили 0
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

В Николаевской области военные устроили перестрелку
Важное
В Николаевской области военные устроили перестрелку
Неизвестный напал с ножом на ведущую в офисе радиостанции "Эхо Москвы"
Важное
Неизвестный напал с ножом на ведущую в офисе радиостанции "Эхо Москвы"  Фоторепортаж
Стали известны подробности ДТП с участием маршрутки и грузовика в Киеве
Важное
Стали известны подробности ДТП с участием маршрутки и грузовика в Киеве
В Харькове мужчина устроил перестрелку, убегая от полиции
Важное
В Харькове мужчина устроил перестрелку, убегая от полиции
Полиция открыла уголовное дело по факту избиения Лозового
Важное
Полиция открыла уголовное дело по факту избиения Лозового
В Киеве перевернулся грузовик после столкновения с маршруткой
Важное
В Киеве перевернулся грузовик после столкновения с маршруткой  Фоторепортаж

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

Шевченко рассказал о своих политических планах
Эксклюзив  Шевченко рассказал о своих политических планах
23.10.2017
Новак назвал причину решения МВФ прекратить сотрудничество с Украиной
Эксклюзив  Новак назвал причину решения МВФ прекратить сотрудничество с Украиной
23.10.2017
Лунный гороскоп на неделю 23 - 29 октября
Эксклюзив  Лунный гороскоп на неделю 23 - 29 октября
23.10.2017
Охрименко: МВФ не требует от Украины повышения тарифов на газ
Эксклюзив  Охрименко: МВФ не требует от Украины повышения тарифов на газ
18.10.2017

Спецтемы

Вопрос дня

Чего было больше за годы независимости?
Результаты
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2017 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 27.7000 28.1000
EUR 29.0000 29.7000
RUR 0.4400 0.4800
BTC 859.1005 949.5321
Яндекс.Метрика