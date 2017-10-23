Подросток с топором напал на прохожих в Швейцарии

MIGnews.com.ua

Подросток, вооруженный топором, напал на прохожих в швейцарском населенном пункте Флумс. Об этом сообщает Associated Press .

Инцидент произошел вечером в воскресенье, 22 октября, когда молодой человек в возрасте 17 лет атаковал людей около почтового отделения. Он напал на пару в центральном сквере, а их восьмимесячный ребенок выпал из коляски, но не подвергся нападению. Один из прохожих попытался вмешаться в происшествие.

Затем подросток доехал до бензоколонки на угнанном автомобиле, где атаковал еще двух граждан, находившихся в своих машинах.

В результате инцидента пострадали восемь человек, как минимум один из них получил серьезные ранения.

Пока мотивы молодого человека остаются неизвестными. В полиции отметили, что у них нет информации о том, что инцидент был террористическим актом.

Правоохранители подозревают в нападении латвийского подростка, проживавшего во Флумсе и учившегося в профессиональной школе.